Nei giorni in cui si dibatte della vendita di San Siro a Milan e Inter, La Repubblica evidenzia come ad oggi le due squadre non abbiano avuto il sostegno dei propri ultras allo stadio. Potrebbe cambiare qualcosa per i rossoneri: secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, gli ultras milanisti hanno accettato il divieto di esporre i vecchi striscioni e la novità per i 40 "indesiderati" segnalati dai magistrati di comprare i biglietti per le singole partite e non più l'abbonamento. Ci sono quindi buone possibilità che il tifo organizzato torni a farsi sentire per Milan-Napoli.