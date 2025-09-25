Non è un periodo semplice per l'Inter lontano da San Siro. Il dato emerge leggendo oggi la Gazzetta dello Sport e arriva dalla passata stagione: "E va oltre l’unica trasferta di questo campionato allo Stadium finita col 4-3 subito dalla Juve - si legge -. Più in generale, agganciandosi anche alla scorsa stagione, l’Inter ha vinto solo 3 delle ultime 10 trasferte di campionato (tre pareggi e quattro sconfitte), segnando 13 gol e subendone esattamente altrettanti. Curioso che in precedenza aveva ottenuto otto successi di fila in A fuori dal Meazza".