Cresce l’attesa per Cagliari-Inter di sabato. Sono circa 16.000 i biglietti venduti per la partita dell'Unipol Domus di cui poco più di 250 nel settore ospiti su una capienza complessiva di 416. Al termine del secondo giorno di vendita libera si va quindi verso il tutto esaurito, per quello che - presumibilmente - sarà il primo della stagione.

E per far vivere ancor di più a contatto coi tifosi l’avvicinamento all’anticipo della quinta giornata di Serie A, riporta L'Unione Sarda, la formazione di Fabio Pisacane svolgerà un allenamento a porte aperte al Crai Sport Center di Assemini: l’appuntamento è alle 16, con apertura dei cancelli dalle 15. 

Mer 24 settembre 2025 alle 22:03
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
