Ange-Yoan Bonny in dubbio per il Cagliari. Questa è la notizia emersa ieri e confermata oggi dalla Gazzetta dello Sport. Un pensiero in più per Chivu, che aveva concesso ai suoi un giorno libero prima di tornare a lavorare ieri ad Appiano.

Tutti a disposizione tranne, appunto, il francese. Come scrive anche la Gazzetta, l'ex Parma si è allenato però a parte a causa di un problema alla caviglia dopo una contusione: la sua situazione sarà valutata giorno per giorno, difficile fare ipotesi in vista della trasferta di sabato in Sardegna. Secondo la rosea, tutto dipenderà dalle sensazioni del giocatore: se non avvertirà più fastidio alla caviglia, Bonny potrà riaggregarsi al gruppo già a partire da oggi; diversamente, continuerà a svolgere lavoro personalizzato.

Per il resto, tutti a disposizione di Chivu. In particolare cresce la condizione di Lautaro, tornato in campo con il Sassuolo dopo aver saltato l'Ajax (era in panchina solo ad onor di firma). Smaltiti definitivamente i problemi alla caviglia, i lcapitano si candida per una maglia da titolare contro i sardi. "Oggi alla Pinetina è prevista una seduta mattutina, programma che sarà mantenuto anche domani: dopo la rifinitura, nel pomeriggio Chivu e i suoi giocatori partiranno per Cagliari, dove giocheranno sabato sera alle ore 20.45, per andare a caccia della terza vittoria stagionale di fila, la seconda in campionato", si legge.