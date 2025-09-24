La Lazio ha il mercato bloccato, ma Claudio Lotito è al lavoro per provare a sbloccarlo nella sessione di gennaio. A chiarire la situazione del club biancoceleste ci ha provato lo stesso presidente: "Vengono messe in giro false voci ad hoc sul fatto che la società stia fallendo, quando abbiamo 300 milioni di patrimonio immobiliare e altri 300 di parco giocatori - le parole riportate sulle colonne de Il Messaggero -. Io vado avanti per la mia strada, come il futuro di questo club è garantito".