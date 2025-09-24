In occasione del settantesimo compleanno di Karl-Heinz Rummenigge, che ricorrerà domani, Uli Hoeneß ha ripercorso la sua carriera in un'intervista rilasciata all'emittente tedesca Sport 1. Tornando anche sulla sua partenza dal Bayern Monaco, avvenuta nel 1984 quando Kalle raggiunse l'Inter del nuovo presidente Ernesto Pellegrini. Un'operazione che, racconta il presidente onorario dei bavaresi, fu salvifica per le casse societarie: "Sì, assolutamente. Quando sono diventato allenatore, il Bayern aveva debiti per circa sette milioni di marchi. Grazie al suo trasferimento, che all'epoca ammontava a circa undici milioni di marchi, siamo diventati liberi dai debiti".

Con la stessa operazione, il Bayern riuscì a finanziare un colpo in entrata: "Con i restanti quattro milioni, ho poi ingaggiato Lothar Matthäus per due milioni e Roland Wohlfarth per un milione. Il milione rimanente è stato utilizzato per creare il conto deposito a termine del Bayern. Dobbiamo essere infinitamente grati a Karl-Heinz per questo: il suo trasferimento ha aiutato il Bayern a rimettersi in sesto".