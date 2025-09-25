La Uefa è pronta a decidere la prossima settimana se sospendere Israele e i suoi club dalle competizioni continentali, sotto la spinta di forti pressioni politiche e sportive.

Secondo quanto riportato dal quotidiano The Times, la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo sarebbe già favorevole al provvedimento, motivato anche dal recente rapporto della Commissione d’inchiesta ONU, che ha accusato Israele di genocidio a Gaza. La questione ha preso slancio dopo le proteste di tifosi e di diversi club europei, contrari alla partecipazione delle squadre israeliane nei tornei Uefa. Una situazione che richiama alla memoria il precedente del 2022, quando la Russia venne sospesa dopo l’invasione dell’Ucraina.

Se confermata, la decisione della Uefa aumenterebbe ulteriormente la pressione sulla Fifa. L’esclusione dalle competizioni europee, infatti, renderebbe automaticamente impossibile per Israele qualificarsi al Mondiale 2026. Al momento, la nazionale israeliana si trova al terzo posto nel Gruppo I con 9 punti, gli stessi dell’Italia, dietro alla capolista Norvegia (15 punti). Proprio contro la Norvegia, a Oslo, è in programma il prossimo impegno di qualificazione l’11 del mese.

Intanto, gli Stati Uniti - guidati dal presidente Donald Trump - hanno già espresso la loro contrarietà a qualsiasi tentativo di escludere Israele dal Mondiale. Nel frattempo, continuano in diversi Paesi le manifestazioni di protesta in occasione delle partite delle squadre israeliane.