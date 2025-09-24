È il nome al momento in cima alla lista per il futuro della porta dell'Inter, ma adesso i nerazzurri altro non sono che l'avversaria di sabato in campionato. AI microfoni di Radio TV Serie A, Elia Caprile, portiere del Cagliari, è concentrato solo sulla squadra rossoblu: "Il Cagliari a gennaio mi ha dato la possibilità di tornare ad essere protagonista e di giocare ogni domenica. Ho scelto Cagliari con tanta voglia di tornare in gioco e tornare ad essere protagonista".

Intanto, l'ex Napoli e Bari incassa elogi da più fronti: "Sicuramente i complimenti fanno piacere, vuol dire che sto lavorando nel modo giusto. Però rimango concentrato solo sul lavoro, sull’allenarmi forte per aiutare il club a raggiungere la salvezza. I complimenti indubbiamente fanno piacere però mi concentro molto di più sul lavoro, sull’allenarmi e sul cercare di migliorare e vedere dove questo impegno mi porterà".