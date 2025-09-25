Ange-Yoan Bonny tenuto a riposo in via precauzionale dopo un colpo alla caviglia ricevuto al Meazza domenica sera contro il Sassuolo. Secondo il Corriere dello Sport, non ci sono allarmi: Chivu ha fondate speranze di riavere l'ex Parma in gruppo già nella giornata di oggi, nel penultimo appuntamento prima della partenza per la Sardegna in programma domani pomeriggio.

Anzi, Bonny spera di poter partire dall'inizio contro il Cagliari insieme a Laujtaro, totalmente recuperato dopo la lombalgia che gli aveva fatto saltare l'Ajax e compromesso in parte la partecipazione al match con il Sassuolo. "Toccherà a Chivu scegliere il modo migliore per gestire le energie considerando le tre partite in calendario prima della sosta di ottobre", si legge.

Sezione: Focus / Data: Gio 25 settembre 2025 alle 11:02 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni
