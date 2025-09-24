Si è chiusa in semifinale l'avventura dell'Inter di Gianpiero Piovani nella Serie A Women's Cup, a causa della sconfitta per 2-1 patita contro la Juventus nel match di Castellammare di Stabia. Questo il commento del tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport:

Avete fatto di tutto per arrivare la finale, Canzi ha detto che il loro portiere ha salvato la squadra.

"Sono molto contento per la prestazione, è anche vero che abbiamo concesso il primo gol su palla inattiva dove sapevamo che fossero molto brave. Il secondo gol è arrivato su errore nostro, però meritavamo il pareggio perché abbiamo avuto tante occasioni e il portiere della Juve ha fatto i miracoli. Però la strada è quella giusta, se c'è questo spirito e questa voglia di crederci sempre un allenatore è tranquillo nonostante la sconfitta".

Nei momenti caldi avete provato a trovare la soluzione giusta, tutti segnali positivi.

"Esatto, c'è mancata la zampata vincente che ci avrebbe permesso di pareggiare. E se l'avessimo pareggiata, avremmo potuto anche vincere perché la Juventus nella ripresa è uscita 2-3 volte in contropiede come giusto che sia perché ognuno fa il gioco che serve".

C'è una favorita tra Juve e Roma?

"Sì, entrambe. Sono forti, se la giocheranno fino alla fine. Noi dobbiamo puntare a dare fastidio come l'anno scorso e toglierci belle soddisfazioni. Se giochiamo così ci saremo anche noi nelle prime 3-4 di campionato".

Ad Inter TV, Piovani ribadisce il concetto: "Ci portiamo a casa un secondo tempo di grande qualità, con tante occasioni create. Nel primo tempo siamo state molto contratte, eravamo tese e siamo state poco lucide nell'ultimo passaggio. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosina e abbiamo svoltato: purtroppo il risultato ci condanna, ma penso che la prestazione sia lì da vedere e quando si gioca in questo modo un allenatore deve essere sereno: possiamo fare bene in futuro. Meritavamo il pareggio, se avessimo segnato magari la partita sarebbe ulteriormente cambiata. Sulle ali dell'entusiasmo abbiamo avuto tanta foga, ma anche qualità, che è mancata soltanto nella finalizzazione. Di solito giocatrici come le nostre difficilmente sbagliano, ma continuiamo a lavorare: ho detto alle ragazze che abbiamo altri obiettivi da raggiungere e cercheremo di fare qualcosa di importante per questa Società. Ci dispiace per i tifosi che sono accorsi in massa per incitare le ragazze: cercheremo di regalare loro soddisfazioni più avanti. Dobbiamo continuare nel nostro lavoro, questo percorso è nato lo scorso anno e lo portiamo avanti con fiducia, crediamo tanto in queste ragazze. I cambi dalla panchina sono valsi una prestazione importante, crediamo in tutte loro: c'è grande fiducia da parte nostra verso ognuna delle nostre giocatrici, indipendentemente dalla loro età”.