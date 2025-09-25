Secondo quanto riferito da Sky Sport, Ange-Yoan Bonny, unico acciaccato in casa Inter, anche oggi si è allenato a parte - ma a buon ritmo - per via della botta alla caviglia che lo sta tenendo lontano dal gruppo da ieri. Uno step propedeutico per il ritorno al lavoro con i compagni già da domani, vigilia di Cagliari-Inter, partita a cui il francese conta di partecipare. Con ogni probabilità partendo dalla panchina, visto che stanno crescendo di ora in ora le possibilità di rivedere Lautaro Martinez in coppia con Marcus Thuram dal 1'.