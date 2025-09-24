Prima del fischio d'inizio della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, parlando con Sport Mediaset è tornato sul presunto rischio di perdere quest'estate il tecnico Cesc Fabregas, inseguito dall'Inter: "Ho risposto diverse volte a questa domanda... Con Cesc abbiamo un rapporto straordinario, di grandissima onestà reciproca, e abbiamo convidiso tutti gli step che hanno portato al rinnovo del contratto. Non ho mai avuto paura, dico la verità, perché so quanto possiamo offrire e quanto può offrire noi al nostro progetto".