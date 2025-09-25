Raffaele Palladino ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui parla della sua ultima stagione alla Fiorentina. "Il giorno più bello a Firenze? Ne dico tre: le vittorie in casa contro Milan, Inter e Juventus. Serate indimenticabili per la città. E sì che abbiamo sempre giocato con quasi mezzo stadio chiuso per i lavori...”.

Tra i più brutti, forzatamente finisce quanto accaduto a Edoardo Bove in Fiorentina-Inter. "Uno choc. Rischiare di perdere per sempre un pezzo di noi è stato tremendo e in spogliatoio c’era chi non voleva manco più allenarsi. Per fortuna un miracolo ha salvato Edo, poi ci è voluto un lavoro psicologico delicato per ricominciare tutti insieme. E qui Bove è stato semplicemente fantastico: veniva al Viola Park, ci dava la carica, era sempre con noi. Per me è diventato come un fratellino. Se tornerà a giocare a calcio? Lo spero davvero. Edo vive per il pallone e deve mettercela tutta per rientrare. Ma anche se non dovesse accadere, lui sa che un domani avrà un posto sicuro nel mio staff”.