Dopo aver perso con onore contro l'Inter in campionato, il Sassuolo esce malamente di scena dalla Coppa Italia travolto 3-0 dal Como. Che liquida la pratica in meno di un tempo grazie alla doppietta di Jesús Rodríguez Caraballo, inframezzata dal gol di Tasos Douvikas. La squadra di Cesc Fabregas, dunque, avanza nella competizione spingendosi agli ottavi di finale dove troverà la Fiorentina

Sezione: News / Data: Mer 24 settembre 2025 alle 23:01
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
