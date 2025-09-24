Rottura del crociato. È questo l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi Giovanni Leoni, costretto a lasciare Anfield in barella nel match di Carabao Cup giocato ieri tra Liverpool e Southampton. La partita del giovane difensore ex Parma, all'esordio assoluto con i Reds, è durata 81 minuti: l'infortunio è grave e lo terrà fermo ai box per diversi mesi, obbligandolo a saltare anche la sfida di Champions League contro l'Inter fissato in calendario per il 9 dicembre.