Dopo la memorabile vittoria al RheinEnergieStadion di Colonia, che vale il pass per gli ottavi di Youth League, l'allenatore dell'Inter U20, Benito Carbone, risponde alle domande dei giornalisti.

Cosa signifca questa vittoria e cosa lascia al gruppo questa esperienza?

"Lascia consapevolezza, il fatto che questa squadra continua a crescere come vogliamo, ma al di là del risultato, importante, quello che interessava a tutti è che i ragazzi siano venuti davanti a 50 mila persone a giocare con personalità, coraggio e qualità di gioco. Sono molto felice per questo, dobbiamo continuare a credere in quello che stiamo facendo tutti insieme".

C'è stato il momento in cui hai visto il fantasma della lotteria dei rigori?

"No, perché ci ho creduto fino alla fine. A 5 minuti dalla fine ho tolto Mosconi per mettere dentro un'altra punta, e Mosconi è un potenziale rigorista. Ci credevo e i ragazzi hanno ricambiato con forza e coraggio e io ne sono orgoglioso, anche i cambi sono stati determinanti".

Cosa ha detto ai ragazzi alla fine della partita?

"Che sono pazzi ed è giusto che stiano nella pazza Inter. Sono dei ragazzi fantastici, li considero come dei figli, loro lo sanno. Da un anno e mezzo stiamo facendo un percorso molto bello. Loro lavorano tanto e duramente e a volte ci sono problematiche, ma con queste prestazioni fanno passare tutto".

FcIN - Invece tra un tempo e l'altro cosa ha detto?

"Gli ho detto solo che il lavoro non era finito, che stavamo facendo un'ottima partita e dovevamo continuare con quersto tipo di calcio per tutta la ripresa. Ci sono riusciti alla grande, hanno disputato una grande partita per 97 minuti ed era quello che volevo io. Da qui si parte con grande umiltà perché questi ragazzi hanno margine per crescere ancora".

Un rientro fantastico di Garonetti che mancava da 5 mesi, cosa può dare a questo gruppo nel prosieguo della stagione?

"Ma stai scherzando, è un giocatore formidabile che abbiamo bisogno di recuperare, può dare una grande mano alla Primavera, è nella rosa della U23 e ha grande potenziale. Il nostro obiettivo è recuperarlo mentalmente e fisicamente, oggi ha disputato una partita straordinaria e siamo tutti contenti".

Oggi un pubblico numeroso, i giocatori avrebbero avuto la stessa grinta in un altro contesto?

"Lo hanno dimostrato già con l'Ajax, con lo Sparta o con il Liverpool, anche se c'era meno gente ma abbiamo sempre disputato sempre grandi partite in Youth League. Non cambia nulla. Loro in questa fase, in una partita del genere con un ambiente così, hanno fatto uno step successivo, reagire a un ambiente così. Significa che stanno maturando e stanno crescendo e bisogna continuare così".