Torna a misurarsi col palcoscenico della Youth League l'Inter Under 20 di Benito Carbone, che domani, nella rovente cornice di un RheinEnergieStadion tutto esaurito, affronterà il Colonia per i sedicesimi di finale. Gara che sarà arbitrata dall'austriaco Stefan Ebner, che avrà come assistenti i connazionali Amina Gutschi e Thomas Kaplan. Quarto ufficiale sarà invece il tedesco Patrick Schwengers.