Torna a misurarsi col palcoscenico della Youth League l'Inter Under 20 di Benito Carbone, che domani, nella rovente cornice di un RheinEnergieStadion tutto esaurito, affronterà il Colonia per i sedicesimi di finale. Gara che sarà arbitrata dall'austriaco Stefan Ebner, che avrà come assistenti i connazionali  Amina Gutschi e Thomas Kaplan. Quarto ufficiale sarà invece il tedesco Patrick Schwengers

Sezione: Giovanili / Data: Mar 03 febbraio 2026 alle 11:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print