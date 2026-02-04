Eccezionalmente ospite dello U Power Stadium, per il quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino, l'Inter riesce comunque ad attirare gli appassionati, soprattutto quelli delle zone limitrofe che colgono al volo l'occasione di vedere dal vivo la propria squadra del cuore. Come comunicato dal club, sono 12.038, di cui 1.019 tifosi del Torino.

Data: Mer 04 febbraio 2026 alle 22:08
Autore: Redazione FcInterNews.it
