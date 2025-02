Andrija Vukoje ha messo nero su bianco il suo accordo con l'Inter. Nei giorni scorsi il giovane talentino montenegrino si è recato in sede per la firma del contratto che lo legherà ai nerazzurri (RILEGGI L'ESCLUSIVA) e quest'oggi, sul proprio profilo Instagram, scrive le sue prime parole da interista con tanto di foto della firma: "Orgoglioso ed emozionato di entrare ufficialmente a far parte dell'Inter. Questo è solo l'inizio. È tempo di lavorare sodo e dare il massimo per questo fantastico club!".

Vukoje, centrocampista offensivo classe 2008 proveniente dall'Ofk Grbalj, club che milita nella seconda serie montenegrina, come riportato da Nicolò Schira ha firmato un contratto fino al 2027 coi nerazzurri.