Si sta per chiudere l'avventura nelle giovanili dell'Inter del tecnico spagnolo Juan Solivellas Vidal: arrivato in nerazzurro nel 2022, Solivellas ha saputo guidare la squadra Under 16 verso tre fasi finali per il titolo consecutive, fermandosi una volta ai quarti e due volte in semifinale. Nella stagione attuale, il tecnico è sceso di una categoria prendendo le redini dell'Under 15, ultimo capitolo di un'esperienza importante.

Ora, secondo Sprint e Sport, per Solevillas Vidal si aprono due possibili alternative: una porterebbe ad un ritorno al Bologna, che lo accolse nel 2018 dopo una lunga trafila in Veneto e dove riuscì a conquistare uno Scudetto al suo esordio assoluto in Under 13 e dove ebbe modo anche di lavorare con il portiere Massimo Pessina, che in questa stagione ha collezionato due gettoni con la prima squadra felsinea contro il Napoli e ieri contro il Lecce. Nelle ultime ore, poi, è emersa la pista Fiorentina, che potrebbe garantirgli una nuova sfida professionale. 

Sezione: Giovanili / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 16:44
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.