Si sta per chiudere l'avventura nelle giovanili dell'Inter del tecnico spagnolo Juan Solivellas Vidal: arrivato in nerazzurro nel 2022, Solivellas ha saputo guidare la squadra Under 16 verso tre fasi finali per il titolo consecutive, fermandosi una volta ai quarti e due volte in semifinale. Nella stagione attuale, il tecnico è sceso di una categoria prendendo le redini dell'Under 15, ultimo capitolo di un'esperienza importante.

Ora, secondo Sprint e Sport, per Solevillas Vidal si aprono due possibili alternative: una porterebbe ad un ritorno al Bologna, che lo accolse nel 2018 dopo una lunga trafila in Veneto e dove riuscì a conquistare uno Scudetto al suo esordio assoluto in Under 13 e dove ebbe modo anche di lavorare con il portiere Massimo Pessina, che in questa stagione ha collezionato due gettoni con la prima squadra felsinea contro il Napoli e ieri contro il Lecce. Nelle ultime ore, poi, è emersa la pista Fiorentina, che potrebbe garantirgli una nuova sfida professionale.