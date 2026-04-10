Il programma delle gare del Settore giovanile interista si aprirà domani, a Cesena, con la gara che vedrà impegnata la Primavera di Benny Carboni, per chiudersi mercoledì, a Como, dove è prevista la sfida tra i padroni di casa e l'Under 17. Ecco il menù completo con tutti i dettagli:

UNDER 20 Sabato 11 aprile, ore 11:00 – Campionato: Cesena-Inter – Centro Sportivo “Romagna Centro”, Cesena.

UNDER 18 Domenica 12 aprile, ore 12:00 – Campionato: Monza-Inter – Centro Sportivo Monzello, Monza.

UNDER 17 Mercoledì 15 aprile, ore 15:00 – Campionato: Como-Inter – C.S. Comunale “A. Volonté”, Rovello Porro (CO).

UNDER 16 Domenica 12 aprile, ore 15:30 – Campionato: Inter-Sudtirol – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 Domenica 12 aprile, ore 15:30 – Campionato: Inter-Sudtirol – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 12 aprile, ore 13:00 – Campionato: Inter-Milan – Konami Football Centre, Milano.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 17:55
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.