L'Inter U20 gioca una partita negativa a Cesena. I padroni di casa giocano una gara sotto tono ed escono sconfitti per 2-1. Ecco chi ha convinto e chi invece ha deluso.

UP

MARELLO - Finisce stremato dopo aver crossato un'innumerevole quantità di palloni: sia in situazioni di gioco regolare che su piazzato, dal suo mancino nascono tutte le occasioni dell'Inter. C'è il suo zampino anche sul gol del 2-1, quando impegna Fontana e spalanca la strada poi al tap-in vincente di Della Mora.

DOWN

Mister CARBONE - L'unico alibi per la prestazione di oggi sono le assenze di tanti giocatori importanti per la sua squadra. Per il resto l'Inter produce poco, difende male quando il Cesena affonda davvero ed è troppo dipendente dalle traiettorie disegnate dal mancino di Marello. La mattinata della Primavera è più negativa di quanto dica il risultato.

JAKIROVIC - Passaggio a vuoto per il centrale croato. Non dà mai la sensazione di affidabilità che ci si aspetterebbe da lui. Qualche responsabilità poi sia sul primo che sul secondo gol, quando, prima con Cerpelletti e poi con Nenna, non riesce a leggere i tagli di Zamagni e Galvagno. In generale però il problema è di reparto.

CERPELLETTI - Mai in partita: tanti errori tecnici, alcune scelte sbagliate, poco filtro a centrocampo. Decisamente sotto tono in una giornata complicata per tutta la squadra nerazzurra non riesce a dare quel qualcosa in più in regia, diversamente da quanto successo in altre occasioni in cui l'Inter era in difficoltà.

PUTSEN - Completamente avulso dal gioco. Tocca pochissimi palloni, non riesce a dare il suo contributo ed esce anzitempo dal campo. Prestazione insufficiente, non solo per colpe sue.

EL MAHBOUBI - Deludente. Le sue accelerazioni non sono incisive come al solito, spesso i difensori del Cesena lo fermano senza grossi patemi. Progressivamente esce sempre più dalla partita, fino al momento della sostituzione.