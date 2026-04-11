Brutto stop per l'Inter Primavera, che perde 2-1 a Cesena e compie un passo falso potenzialmente pesante in ottica playoff. Succede tutto nel primo tempo: i padroni di casa vanno avanti di due reti con due gol simili al 23' e al 30'. In entrambe le occasioni Tosku sfonda sulla sinistra e mette in mezzo il cross rasoterra. Cambia solo il destinatario dell'assist, con la palla messa in rete da distanza ravvicinata prima da Zamagni e poi da Galvagno. Un'Inter mai pericolosa riesce a rifarsi sotto al 43', con il gol di Della Mora dopo una punizione battuta splendidamente da Marello e parata alla grande in tuffo da Fontana. Sulla respinta proprio Della Mora ha segnato il gol del 2-1. Nella ripresa i nerazzurri si sono resi pericolosi solo su palla inattiva, con Fontana protagonista su Nenna al 66'. Poco altro da segnalare, con la squadra di Carbone mai davvero incisiva e protagonista di una prestazione abbastanza scialba, complici le tante assenze. I nerazzurri, che giocavano la partita di apertura della 33a giornata, restano al sesto posto, l'ultimo che garantisce l'accesso ai playoff, in attesa delle partite di Bologna e Juventus: entrambe potrebbero superare i nerazzurri con una vittoria.
IL TABELLINO
CESENA-INTER 2-1
Marcatore: Zamagni (23'), Galvagno (30'), Della Mora (43')
CESENA (4-3-1-2): Fontana; Abbondanza, Ribello, Kebbeh (dal 90'+5 Baietta), Amadori (dal 75' Carbone); Domeniconi, Poletti, Mattioli (dal 46' Marini); Zamagni (dal 75' Berti); Galvagno (dall'86 Rossetti), Tosku
A disposizione: Gianfanti, Zaghini, M.Casadei, Cenerelli, E.Casadei, Ricci
Allenatore: Nicola Campedelli
INTER (4-3-3): Taho; Della Mora, Nenna (dal 70' Breda), Jakirovic, Marello; Putsen (dal 70' La Torre), Cerpelletti, Vukoje (dal 60' Dade Lombardi); Mancuso, Gjeci (dall'82' Carrara), El Mahboubi (dal 60' Moressa).
A disposizione: Farronato, Virtuani, Sorino, Peletti, Lissi, D'Agostino
Allenatore: Benito Carbone
RIVIVI IL LIVE
12.53 - Finisce qui: il Cesena batte l'Inter 2-1 e vola in testa alla classifica del Campionato Primavera 1.
90'+7 - Corner per l'Inter, Marello crossa, esce Fontana e Mancuso in rovesciata cerca di ribadire in rete: blocca il portiere cesenate, che aveva recuperato la posizione.
90'+5 - Dentro Baietta per uno stremato Kebbeh, che forse ha anche risentito di un problema muscolare nell'azione precedente.
90'+4 - Che errore di Dade Lombardi! Kebbeh scivola e si crea un 2 contro uno interessante per l'Inter in campo aperto. La scelta di Dade Lombardi di calciare è infelice: palla altissima.
90'+1 - Palla dritta sulla barriera. Ci saranno cinque minuti di recupero.
90' - Occhio a una punizione da posizione simile a quella che ha portato al gol: ci penserà ovviamente Marello ancora una volta. A commettere il fallo, ingenuo, Kebbeh su Carrara.
86' - Maurizio Rossetti prende il posto di Galvagno per il Cesena.
85' - Inter pericolosa su corner. Marello batte a rientrare e la palla resta lì: alla fine il Cesena, in affanno, libera.
82' - Ultimo cambio per Carbone: esce Gjeci, non incisivo, entra Carrara.
79' - Ancora La Torre, questa volta decisamente più vicino alla porta. Marello alza per Dade Lombardi, sponda per Gjeci ed extra-pass per La Torre. Il suo sinistro a giro non trova l'incrocio per poco.
78' - La Torre prova il tiro da fuori: impreciso, palla sul fondo.
75' - Doppio cambio anche per il Cesena: esce Amadori per Carbone, fuorianche Zamagni per Berti.
70' - Fuori Nenna e dentro Breda, fuori anche Putsen per La Torre.
66' - Inter a centimetri dal pareggio! Fontana salva tutto su Nenna. Marello batte benissimo il corner e trova Jakirovic, che di testa indirizza la sfera verso Nenna. Il suo colpo di testa non è particolarmente potente ma arriva da distanza ravvicinata: prodigioso Fontana in tuffo a respingere.
64' - Grande chance per Galvagno, che non riesce a trovare la porta dopo una serie di rimpalli che gli consegnano la palla in area di rigore.
59' - Cambia Carbone: fuori Vukoje e El Mahboubi per Moressa e Dade Lombardi.
58' - Inter pericolosa sugli sviluppi di corner con il tiro di Putsen: palla respinta dalla difesa del Cesena.
51' - Occhio a Vukoje! Altro colpo di testa del montenegrino, questa volta imbeccato da Marello: blocca in due tempi Fontana.
47' - Zamagni subito pericolosissimo! Slalom speciale tra le maglie nerazzurre e destro a giro: palla fuori di poco.
12.01 - Si riparte!
12.00 - C'è un cambio per il Cesena: si tratta di Marini al posto di Mattioli.
11.59 - Squadre in campo per la ripresa.
Primo tempo complicato per l'Inter Primavera, che, complice le tante assenze, fatica contro il Cesena. I romagnoli avevano trovato il doppio vantaggio con i due gol al 23' e al 30' di Zamagni e Galvagno. I nerazzurri, mai pericolosi, hanno riaperto la partita nel finale di prima frazione, con il gol a porta vuota di Della Mora dopo una gran punizione di Marello. Vedremo se il gol scuoterà la squadra di Carbone in vista della ripresa.
11.47 - Finisce qui il primo tempo, 2-1 per il Cesena.
IL GOL - Proprio Marello calcia benissimo la punizione. Fontana vola e respinge, ma Della Mora di prima ribadisce in rete, con il portiere a terra. Partita riaperta.
43' - GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DELL'INTER! DELLA MORA! 2-1 a qualche minuto dall'intervallo.
42' - Buona punizione per l'Inter dal centro-destra, conquistata da Della Mora. Occhio al solito Marello.
38' - Non c'è grande reazione dell'Inter, che tiene relativamente bene il campo ma non riesce a rendersi pericolosa.
IL GOL - Ancora Tosku sulla sinistra riesce ad arrivare al cross, questa volta bruciando Della Mora. Il traversone rasoterra supera Taho, che aveva provato la presa bassa, e arriva nel cuore dell'area piccola. Galvagno si infila tra Nenna e Jakirovic e a porta vuota fa 2-0.
30' - GOL DEL CESENA. Blackout Inter, questa volta segna Galvano, 2-0.
29' - Galvagno pericoloso. Sul cross da palla inattiva di Zamagni l'attaccante cesenate non riesce a trovare la porta da buona posizione.
IL GOL - Tosku vince il duello con Nenna e mette in mezzo: Zamagni si avventa sul pallone e gira in porta. Battuto Taho, incolpevole sul tiro da distanza ravvicinata. Qualcosa da rivedere invece nella difesa nerazzurra.
23' - GOL DEL CESENA, Zamagni. 1-0 per i padroni di casa.
20' - Ancora Vukoje cerca di fare male al Cesena. Crossa Della Mora, l'inserimento del centrocampista montenegrino è puntuale e porta al suo colpo di testa. Palla alta.
19' - Discesa di Marello che mette come al solito un bel cross: Amadori devia, sarà corner.
15' - Ci prova anche Galvagno: sterzata e tentativo di destro a giro. La palla non rientra abbastanza e si spegne sul fondo.
14' - Si fa vedere anche il Cesena. Corner dalla destra respinto da Jakirovic, poi Zamagni calcia al volo: tutto facile per Taho, che blocca.
11' - Primo tiro: Vukoje addomestica di petto un cross respinto dalla difesa di casa e scarica il sinistro al volo dal limite. Palla altissima.
7' - Avvio molto tattico, le due squadre si studiano, senza concedere nulla. Comprensibile, vista l'importanza della gara.
11.01 - Fischia Dini: è iniziata Cesena-Inter!
10.58 - Squadre in campo a Cesena. Inter in nerazzurro, padroni di casa in bianco.
Impegnativa trasferta a Cesena per l'Inter U20 di Benny Carbone. I romagnoli sono terzi in classifica e all'andata, il 22 agosto, finì 3-3. Dal canto suo la squadra nerazzurra punta a consolidare un posto nei playoff. Attualmente l'Inter é sesta, ultima posizione che garantirebbe l'accesso alla postseason, ma può contare su una ritrovata forma che ha portato a 3 vittorie nelle ultime 4 partite giocate in campionato. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita in programma oggi alle 11.
Arbitro: Dini (sez. di Città di Castello)
Assistenti: Bracaccini, Allievi
Autore: Alessandro Savoldi
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