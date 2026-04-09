La Nazionale italiana Under 17 è stata inserita nel gruppo B della fase finale dell’Europeo di categoria con Danimarca, Francia e Montenegro. Avversarie che Daniele Franceschini ha inquadrato così parlando, a Figc.it, dopo il sorteggio andato in scena a Tallinn: "Arrivati a questo punto della competizione, tutte le squadre hanno dei valori importanti. La Danimarca ha fatto un buonissimo percorso di qualificazione, oltre a proporre un buon calcio. Il Montenegro, che abbiamo già incontrato durante il primo turno, proprio in Estonia (Italia-Montenegro 1-2 del 4 ottobre, ndr), è una squadra difficile da affrontare e possiede valori tecnici di rilievo. Poi c’è la Francia, contro cui abbiamo giocato in amichevole a febbraio (una vittoria per 2-0 e una sconfitta per 2-1, ndr), che, oltre ad avere grande tradizione, è anche un’avversaria di assoluto livello. Al di là del nome o meno delle squadre, dobbiamo pensare a noi, cercando di mettere in campo quella mentalità, quei valori e quelle qualità che ci hanno permesso di arrivare fin qui".

Gli azzurrini esordiranno martedì 26 maggio (ore 14.30), al Kalevi Central Stadium di Tallinn, contro i pari età della Francia, prima di sfidare Montenegro e Danimarca rispettivamente venerdì 29 maggio (ore 14.30) e lunedì 1° giugno (ore 14.30), sempre nello stesso impianto. Accederanno alle semifinali, in programma giovedì 4 giugno (ore 14.30 e 20), le prime due classificate di ciascuno dei due gironi, mentre la finale è prevista domenica 7 giugno (ore 20) al Lilleküla Stadium di Tallinn.