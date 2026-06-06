La FIGC ha ufficializzato date, orari e sedi della Final Four Scudetto del campionato Under 18, che vedrà impegnata anche l'Inter di Simone Fautario attesa dal confronto in semifinale contro il Torino. La sfida si giocherà in gara unica giovedì 11 giugno alle ore 17.30 presso lo stadio Valentino Mazzoladi Santarcangelo di Romagna. L’altra semifinale vedrà affrontarsi Roma e Bologna. Il match è in programma nella stessa giornata, alle ore 20:30, presso il Dino Manuzzi di Cesena. Dove sabato 13 giugno alle ore 20:00 avrà luogo anche la finale per decidere la vincirice.