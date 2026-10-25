Nel post partita di Inter-Fiorentina, Andrea Stramaccioni ha commentato ai microfoni di DAZN l'episodio in area di rigore della Fiorentina con Thuram protagonista.

"Mariani il dischetto lo ha indicato, la mia sensazione è che sia arrivato un consulto col Var - le sue parole -. Questo va catalogato come un errore di Mariani, non come metro, questo è calcio di rigore, non c'entra niente il metro perché questo è rigore. Si tratta di un doppio errore di arbitro e Var, ma non diciamo che è il metro, questo è calcio di rigore. Non facciamolo passare come metro questo doppio errore. Se diciamo che è metro, il calcio cambia le regole".