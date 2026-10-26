Matteo Materazzi, ex agente e fratello di Marco Materazzi, ha raccontato negli studi di 'Verissimo' la sua battaglia contro la SLA dopo aver trascorso un mese e mezzo negli Stati Uniti per sottoporsi ad una cura sperimentale. Nel corso del dialogo con Silva Toffanin, Materazzi ha raccontato anche del rapporto con l'ex difensore dell'Inter segnato dalla perdita della madre quando erano piccoli: "Le nostre vite sono state spesso parallele, non si sono mai incrociate molto, ma sapevo che lui c’era. Perdere una mamma da piccolo ti lascia il segno e insieme a lui ce l’abbiamo fatta. Per tutta la vita saremo sempre legati".
Sezione: News / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 01:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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