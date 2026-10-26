Lautaro Martinez si posiziona al 22esimo posto nella classifica del Pallone d'Oro 2026. Alla sua quinta candidatura, in carriera, il capitano dell'Inter è l'unico rappresentante della Serie A presente nella graduatoria del premio individuale più prestigioso del mondo del calcio. "L'attaccante ha coronato una stagione eccezionale, sia con l'Inter che con la nazionale argentina, con la quale ha segnato il gol decisivo per eliminare l'Inghilterra nella semifinale della Coppa del Mondo. Un traguardo che il popolo argentino non dimenticherà mai", si legge su Ballondor.com.

Ranked at the 22nd place of the 2026 Ballon d’Or Lautaro Martínez @Inter @Argentina #ballondor https://t.co/eiUajeQAtr — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026