Beppe Bergomi, negli studi di Sky Sport, ha commentato la vittoria dell'Inter in rimonta contro la Fiorentina. "Thuram? Strepitoso, è vero. Dall’anno scorso dopo la Roma ha una striscia incredibile di prestazioni. Forse ora è anche motivato anche dalla non convocazione in nazionale. Sta facendo veramente molto bene. Quando manca Lautaro c’era bisogno di una presenza… L’anno scorso non era così costante, è partito veramente bene".

Lo Zio si concentra poi sulla tenuta difensiva. "Nelle ultime due partite l’Inter ha difeso bene - continua -. Anche oggi i nerazzurri hanno rispettato i viola. Piace meno la gara di coppa magari, ma comunque l’Inter anche nel primo tempo 3 o 4 palle gol le ha create. La Fiorentina ha fatto bene comunque oggi, con un blocco basso e ripartendo. Akanji le ultime due partite le ha fatte bene comunque”.