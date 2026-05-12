Dopo aver ricevuto dal Settore Tecnico il premio intitolato a Mino Favini, per il miglior responsabile di Settore giovanile in Italia, oggi Massimo Tarantino è tornato a Coverciano nelle vesti di docente, per tenere una lezione nel corso dedicato a formare proprio questa figura professionale.
"È un vero piacere essere qui – ha esordito il responsabile del vivaio dell’Inter rivolgendosi alla platea degli allievi presenti in aula magna -. Ringrazio il Settore Tecnico per avermi chiamato, perché è un onore essere oggi da questa parte, come docente. Questa è un’occasione di confronto e di scambio di idee, e confrontarsi è sempre motivo di grande crescita”.
Nell’introdurlo, il coordinatore delle lezioni, Attilio Sorbi, ha ricordato come Tarantino abbia frequentato proprio il corso per responsabile a Coverciano qualche anno, iniziando il proprio percorso formativo dal corso per allenatore UEFA C, ovvero quello dedicato ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici: "Quel corso per responsabile – ha sottolineato Sorbi – aveva una formula diversa; ma credo che sia nell’evoluzione naturale delle cose, anche perché è come se un allenatore facesse sempre le stesse proposte".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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