Si preannuncia un altro weekend molto intenso per le giovanili maschile e femminile dell'Inter. Mentre la prima squadra prepara la festa Scudetto e la parata a Milano, a livelli anagrafici più bassi si gioca per centrare i rispettivi obiettivi. A partire dalla Under 20 guidata da Benny Carbone, che nell'ultimo turno di campionato prova ad agganciare un posto per i playoff e deve sperare anche in altri risultati favorevoli per riuscire a centrare il traguardo della post season. A seguire tutte le partite in agenda, pubblicate dal sito ufficiale del club nerazzurro.

UNDER 20 Venerdì 15 maggio, ore 15:00 – Campionato, 38ª giornata: Genoa-Inter – Stadio "Sciorba", Genova.

UNDER 18 Domenica 17 maggio, ore 11:00 – Campionato, 36ª giornata: Inter-Roma – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 16 maggio, ore 15:00 – 2a Giornata Fase Nazionale Campionato U17: Inter-Napoli Women – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 16 Sabato 16 maggio, ore 17:00 – Quarti di Finale, ritorno: Inter-Bologna (andata 1-1) – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 Domenica 17 maggio, ore 15:00 – Quarti di Finale, andata: Inter-Parma – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Sabato 16 maggio, ore 15:30 – Campionato, 13ª giornata Fase Interregionale: Inter-Sudtirol – Centro Sportivo "Enotria", Milano.