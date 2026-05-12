Gli ultimi verdetti della regular season del campionato Primavera 1 verranno emessi nel prossimo week-end. L'Inter di Benny Carbone, attualmente settima in classifica, proverà a salire sull'ultimo treno che porta ai playoff venerdì 15 maggio, quando sul campo del Genoa, dalle 15, è in programma la gara valida per la 38esima giornata del torneo. Ai nerazzurrini serve una vittoria per superare i pari età dell'Atalanta, impegnati a Vinovo contro la Juventus, in contemporanea. Alla stessa ora si disputeranno anche Verona-Roma e Cremonese-Bologna. 

15/05/2026 Venerdi 11.00 Lazio - Cesena CANALE 60
15/05/2026 Venerdì 15.00 Cremonese - Bologna CANALE 60
15/05/2026 Venerdì 15.00 Genoa - Inter CANALE 60
15/05/2026 Venerdì 15.00 Juventus - Atalanta CANALE 60
15/05/2026 Venerdi 15.00 Verona - Roma CANALE 60
16/05/2026 Sabato 11.00 Milan - Torino CANALE 60
16/05/2026 Sabato 11.00 Sassuolo - Frosinone PRIMAVERA TV
16/05/2026 Sabato 11.00 Lecce - Fiorentina PRIMAVERA TV
16/05/2026 Sabato 13.00 Monza - Parma CANALE 60
17/05/2026 Domenica 11.00 Cagliari - Napoli PRIMAVERA TV

Sezione: Giovanili / Data: Mar 12 maggio 2026 alle 16:27
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.