Successo in rimonta molto importante per l'Inter Under 18 di Simone Fautario, che ha vinto per 3-2 contro il Lecce di Fabio Marrocco al Kick Off – Sport Center di Cavallino, nel Salento, nel posticipo della trentaduesima giornata del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti. Una vittoria che permette alla formazione nerazzurra di tornare in vetta alla classifica del campionato di categoria con 65 punti, approfittando del mezzo passo faslo della Roma fermata sul 2-2 dal Cagliari.
La sinossi del match vede i giallorossi pugliesi andare in vantaggio al 13’ con Roko Lerga, per poi subire otto minuti dopo l’1-1 avversario, firmato da Pietro La Torre al 21’, prima di tornare avanti al 27’ grazie al classe 2007 Nemanja Milojevic. Nella ripresa, però, i nerazzurri mettono le mani su questo match ribaltando il risultato con le reti di Davide Sorino al 63’ e Mirko Franchi all’80’.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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