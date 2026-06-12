Tempo di playoff e di partite decisive che valgono una stagione per le rappresentative giovanili maschili e femminili nerazzurre. Ieri l'Under 18 guidata da Simone Fautario ha eliminato in semifinale il Torino pareggiando 4-4 dopo i tempi supplementari al termine di 120 minuti ricchi di emozioni. E domani sera sfiderà il Bologna (che ha sconfitto la Roma nell'altra semifinale) nella finale che assegna lo Scudetto di categoria. Non solo U18, anche altri giovani nerazzurri sono scesi in campo nelle ultime ore. A seguire il quadro dei risultati e il programma pubblicati dal sito dell'Inter.

UNDER 18 Semifinale Playoff: Inter-Torino 4-4 d.t.s. Reti: 11’ Moressa, 58’ Carrara, 89’ Strand (rig), 108’ Konteh L'Inter accede in finale per il miglior piazzamento in classifica.

Sabato 13 giugno, ore 20:00 - Finale Playoff: Inter-Bologna - Stadio "Dino Manuzzi", Cesena.

UNDER 17 FEMMINILE sabato 13 giugno, ore 17:30- Playoff, semifinale andata: Inter-Parma- KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 17 Playoff, andata quarti di finale: Hellas Verona-Inter 0-0 Reti: - Mercoledì 17 giugno, ore 17:30 - Playoff, semifinale ritorno: Inter-Hellas Verona - KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 16 Playoff, semifinale andata: Inter-Roma 2-0 Reti: 26' Penta, 49' Omini P. Domenica 14 giugno, ore 11:00 - Playoff, semifinale ritorno: Roma-Inter - C.S. “Fulvio Bernardini”, Roma.

UNDER 15 Domenica 14 giugno, ore 11:00 – Playoff, semifinale ritorno: Empoli-Inter (andata 1-0) – Centro Sportivo Petroio - Via Villa Alessandri SNC Vinci (FI)

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 14 giugno, ore 11:00 – Playoff, semifinale andata: Roma-Inter – Centro "Giulio Onesti", Roma.