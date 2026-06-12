L'Inter Under 18 è riuscita a strappare il pass per la finale scudetto di categoria al termine di una partita palpitante contro i pari età del Torino: 4-4 il risultato finale dopo i tempi supplementari, punteggio che ha premiato i nerazzurri per il miglior piazzamento in classifica nella regular season. Al 'Valentino Mazzola' di Sant'Arcangelo di Romagna, l'Inter domina sostanzialmente fino al 70', quando su un apparentemente rassicurante 2-0 subisce un'incredibile rimonta da parte dei granata, avviata dall'autorete di La Torre e poi completata da Gaffurini e Falasca. La festa torinista viene rovinata dal colpo di coda di Strand, che riporta tutto in parità dal dischetto. Dopo il 90', è Konteh a riportare in vantaggio l'Inter, con uno straordinario tiro a giro dalla sinistra, prima dell'inutile il 4-4 di Cantarella al 120’.

“E’ stata una gara intensa che abbiamo controllato fino al 2-1 del Torino, momento in cui la situazione si è complicata. Il merito va ai ragazzi per non aver mai mollato nemmeno quando siamo andati in svantaggio nei tempi regolamentari. Faccio i miei complimenti anche al Torino per aver fatto una partita di grande qualità", ha dichiarato il tecnico dell’Inter, Simone Fautario, a Figc.it.