Autore di un assist per Ange-Yoan Bonny, Issiaka Kamate racconta così le sue emozioni a Inter TV: “Siamo stati molto bravi a vincere questa partita, il Torino è un avversario molto forte. Abbiamo dato tutto in campo e abbiamo meritato. Ho visto lo spazio, ho messo quel cross e sono felice per il gol di Bonny. Oggi Chivu prima della partita mi ha dato tanti consigli, mi ha detto di puntare l'uomo e ci ho provato, sono felice. Il mio obiettivo è giocare nell’Inter con i grandi, come tutti. Tutti mi ispirano, sono bravi e cerco di rubare tanto da loro, ad esempio Bonny e Thuram. È stato bravo Bonny a metterla dentro”.