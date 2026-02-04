L'Inter si guadagna le semifinali di Coppa Italia superando per 2-1 il Torino di Marco Baroni. Lo fa al termine di una partita sostanzialmente dai due volti, dove i nerazzurri si portano avanti di due gol grazie ai propri rappresentanti francesi: Ange-Yoan Bonny servito da Issiaka Kamate prima, Andy Diouf su assist di Marcus Thuram poi, trovano le marcature difese poi dalla reazione dei granata, rianimati dalla rete di Sandro Kulenovic dopo la quale hanno saputo creare qualche apprensione a Josep Martinez, trovando anche il gol del 2-2 con Matteo Prati che però era in fuorigioco. Inter che comunque chiude bene la serata e ora attende la vincente della sfida tra Como e Napoli per conoscere la sua avversaria nelle semifinali.
IL TABELLINO
INTER-TORINO 2-1
MARCATORI: 34' Bonny (I), 48' Diouf (I), 57' Kulenovic (T)
INTER: 13 J. Martinez; 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 41 Kamate (81' 11 Luis Henrique), 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan (57' 8 Sucic), 17 Diouf, 43 Cocchi (75' 31 Bisseck); 9 Thuram (57' 94 Esposito), 14 Bonny (57' 10 Lautaro Martinez).
In panchina: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 44 Berenbruch, 54 Bovo, 50 Cinquegrano, 51 Alexiou, 58 Topalovic, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu
TORINO: 1 Paleari; 35 Marianucci (61' 13 Maripan) 23 Coco, 61 Tameze; 16 Pedersen (61' 20 Lazaro), 14 Anjorin (61' 6 Ilkhan), 4 Prati, 10 Vlasic, 33 Obrador (86' 25 Nkounkou); 17 Kulenovic, 92 Njie (73' 91 Zapata).
In panchina: 81 Israel, 99 Siviero, 77 Ebosse, 83 Perciun.
Allenatore: Marco Baroni
Arbitro: Marchetti. Assistenti: Mondin – Ceolin. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: La Penna. AVAR: Giua.
Note
Spettatori: 12.038
Possesso palla: 63%-37%
Tiri totali: 10-11
Tiri in porta: 4-4
Ammoniti: Sucic (I), Kamate (I), Esposito (I), Maripan (T)
Corner: 2-2
Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.
RIVIVI IL LIVE
96' - FISCHIA MARCHETTI, RIEN NE VA PLUS ALL'U-POWER STADIUM! L'INTER BATTE 2-1 IL TORINO E PASSA ALLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA!
94' - Bel tracciante di Coco per Zapata, il cui cross per Kulenovic è però da dimenticare.
92' - Fallo di Lazaro su Lautaro, punizione a metà campo per far respirare l'Inter.
90' - Nkounkou salta come un birillo Luis Henrique poi appoggia su Prati il cui tiro a giro finisce fuori non di molto.
89' - Diouf dialoga bene con Luis Henrique, assist del francese a Sucic il cui tiro è deviato da Frattesi.
87' - Maripan abbatte Pio Esposito, ammonizione per il clieno.
87' - Bisseck si inventa un bel numero ma poi sbaglia l'appoggio per Frattesi regalando palla al Torino.
86' - Obrador ha esaurito la benzina, dentro Nkounkou.
83' - Marchetti ammonisce Esposito per una gomitata ai danni di Tameze. Decisione alquanto opinabile perché l'attaccante sembra proteggere il pallone e di sicuro non colpisce in maniera violenta l'ex Verona.
81' - Martinez esce e blocca un pallone in presa alta, cadendo però malamente per l'intervento di Maripan.
80' - Proprio Kamate finisce la sua partita, dentro Luis Henrique.
79' - Kamate si fa saltare da Obrador e per fermarlo lo trattiene vistosamente, giallo inevitabile.
78' - Ripartenza Inter con Lautaro lanciato con un gran pallone da Sucic, il capitano però anticipa la conclusione tirando altissimo.
77' - Diouf prova a lanciarsi, Coco arriva sul pallone e viene travolto dal francese. Punizione Toro.
75' - Confermato il fuorigioco, si riparte.
75' - VAR al lavoro per verificare la posizione di Prati. Intanto Bisseck prende il posto di Cocchi.
74' - Prati aveva trovato la rete del pareggio, ma Marchetti ferma tutto per fuorigioco.
73' - Njie si arrende ai crampi, dentro Zapata.
71' - Sucic è costretto al fallo per frenare la corsa di Njie, ammonizione per il croato.
69' - Bella combinazione Sucic-Esposito-Frattesi, il centrocampista arriva in area ma poi prova un cross che viene smorzato da un difensore granata.
68' - Prova lo spunto personale Lautaro, che però finisce col fare fallo su Ilkhan.
66' - Tiro di Prati deviato, Martinez riesce a bloccare il pallone.
65' - Prova a scuotersi l'Inter: palla da Sucic a Frattesi il cui tiro è respinto da Paleari.
63' - Corner guadagnato di mestiere da Esposito, sul cross di Cocchi spizza Frattesi che manda direttamente sul fondo.
61' - Tre cambi anche per il Torino: dentro Lazaro, Maripan e Ilkhan per Pedersen, Marianucci e Anjorin.
60' - Torino galvanizzato, Pedersen mette di nuovo in mezzo ma stavolta Martinez è reattivo e manda in corner.
59' - Torre di Pio Esposito, Cocchi prova il tiro al volo ma si coordina male.
57' - GOL DEL TORINO! KULENOVIC! Difesa dell'Inter ferma sul cross di Pedersen sporcato da Carlos Augusto, che lascia a Kulenovic tutta la possibilità di colpire un Martinez in uscita disperata.
56' - Chivu sfrutta la situazione per operare tre cambi: fuori Thuram (non convintissimo), Bonny e Mkhitaryan per Lautaro Martinez, Pio Esposito e Sucic.
55' - Bonny si accascia a terra, si rende necessario il cambio. Probabile problema sorto dopo un contrasto con Vlasic.
52' - Ancora Torino, ancora Vlasic che da sinistra scarica per Tameze che arriva di gran carriera e calcia dalla distanza, Martinez c'è. Chivu borbotta con Kolarov.
51' - Torino che cerca la scossa, conclusione di Vlasic deviata in calcio d'angolo.
50' - Prova a rispondere il Torino, tiro di Njie da buona posizione che però non impensierisce Martinez.
IL GOL DI DIOUF: Azione orchestrata benissimo dall'Inter, protetta bene da Frattesi che poi trova bene Thuram bravo a dettargli il passaggio. L'attaccante si reinventa assistman mettendo in mezzo dove Diouf arriva coi tempi giusti per trovare la sua terza rete stagionale.
48' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANDYYYYYYYYYYYYYYYY DIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOUFFFFFFFF!!!
46' - Prova il cross Cocchi, Marianucci chiude su Thuram.
-----
22.03 - Il Torino batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!
22.02 - Le due squadre tornano in campo per il secondo tempo.
HALFTIME REPORT - Non ci sono particolari emozioni da registrare in questo primo tempo, dove l'Inter detta i ritmi del gioco ma fatica un po' nel trovare le giuste misure vista la formazione per certi versi inedita, ma che alla fine va al riposo in vantaggio grazie alla rete di Yoan Bonny che piomba sull'assist al bacio di Issiaka Kamate. E poco prima, Carlos Augusto avrebbe potuto aprire le marcature con un gran tiro che ha scheggiato la traversa. Torino che qualcosa prova anche a farla, senza però impensierire troppo Josep Martinez.
------
45' + 1 - Marchetti decreta la fine del primo tempo: Inter a riposo avanti per 1-0 grazie al gol di Bonny.
45' + 1 - Un minuto di recupero
45' - Cross di Anjorin sul quale arriva Kulenovic, che non ha un impatto felice col pallone mandandolo alto. Bravo il croato a sorprendere Carlos Augusto.
43' - Diouf prova a premiare l'inserimento di Frattesi, ma il pallone è troppo profondo e Paleari lo blocca in uscita.
42' - Verticalizzazione del Torino con Prati che però mette troppo precipitosamente in mezzo consentendo il recupero di Carlos Augusto.
40' - Brutto fallo di Obrador su Frattesi. Che dopo pochi istanti viene atterrato male anche da Anjorin.
39' - Diouf e Bonny si avventano insieme sullo stesso pallone, alla fine a spuntarla è però... Prati.
IL GOL DI BONNY: Kamate punta l'uomo e mette un gran pallone in mezzo dove Bonny di testa punisce l'avventata uscita di Paleari e infila in porta. Dopo un avvio di partita molto difficile, il francese stappa la partita.
34' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! ANGEEEEEEEEEEEEEEE-YOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAANNNN BOOOOOOOOOOOOOOOOOONNYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!
31' - Ci prova il Torino con Prati. Bravo Vlasic ad arrivare su un pallone sul quale Carlos Augusto è colto impreparato, assist per l'ex Cagliari che calcia alto.
29' - Servito da Thuram, Cocchi prova a sfondare in area granata ma viene fermato da Tameze.
28' - Punizione di Cocchi, Paleari esce e blocca sicuro in presa alta.
25' - Qualche protesta del Torino che si vede negata una veloce ripartenza da Marchetti che fischia fuorigioco di Acerbi.
24' - Colpo di testa difettoso di Tameze sul cross di Kamate, De Vrij arriva sulla palla e calcia di prima intenzione ma viene murato da Marianucci.
22' - Saul Coco può arrivare su un pallone invitante in area nerazzurra, bravo Frattesi a rimontare e prendere fallo dal guineano.
20' - Carlos Augusto spizza la traversa. Il brasiliano prende palla da Mkhitaryan, vede campo libero davanti a sé e calcia da fuori, a Paleari battuto la palla scheggia il montante.
18' - Pedersen si invola sulla corsia destra, punta Cocchi e tenta di superarlo ma finisce col fare fallo sul ragazzo nerazzurro.
14' - Palla persa da Bonny e contropiede 4 contro 3 per il Torino con Vlasic che tiene il pallone ma poi viene anticipato da De Vrij al momento del passaggio.
12' - Prova la percussione Diouf atterrato al limite dell'area del Torino, per Marchetti non c'è nulla.
11' - Acerbi intercetta un cross dalle retrovie per Njie servendo De Vrij che viene travolto dal giocatore granata.
9' - Sprint sulla sinistra di Njie che semina i difensori nerazzurri poi calcia da posizione angolata, palla che finisce su Martinez poi prima Acerbi poi Cocchi riescono a sbrogliare la situazione.
5' - Bella azione in verticale nata da uno spunto di Frattesi, palla che arriva a Bonny che si gira e calcia ostacolato forse all'ultimo da Thuram: conclusione parata da Paleari.
3' - Fase di studio in campo, Inter che gestisce il possesso. Fino a quando Mkhitaryan perde palla, cross di Njie intercettato da Acerbi.
------
21.00 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!
20.59 - De Vrij e Vlasic davanti a Marchetti per il sorteggio.
20.57 - Inter e Torino entrano in campo per il prepartita.
20.55 - Le due squadre hanno raggiunto il tunnel che porta al campo.
20.49 - Squadre negli spogliatoi, a breve il calcio d'inizio all'U-Power Stadium.
-----
IL TABELLINO
INTER-TORINO 2-1
MARCATORI: 34' Bonny (I), 48' Diouf (I), 57' Kulenovic (T)
INTER: 13 J. Martinez; 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 41 Kamate (81' 11 Luis Henrique), 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan (57' 8 Sucic), 17 Diouf, 43 Cocchi (75' 31 Bisseck); 9 Thuram (57' 94 Esposito), 14 Bonny (57' 10 Lautaro Martinez).
In panchina: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 44 Berenbruch, 54 Bovo, 50 Cinquegrano, 51 Alexiou, 58 Topalovic, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu
TORINO: 1 Paleari; 35 Marianucci (61' 13 Maripan) 23 Coco, 61 Tameze; 16 Pedersen (61' 20 Lazaro), 14 Anjorin (61' 6 Ilkhan), 4 Prati, 10 Vlasic, 33 Obrador (86' 25 Nkounkou); 17 Kulenovic, 92 Njie (73' 91 Zapata).
In panchina: 81 Israel, 99 Siviero, 77 Ebosse, 83 Perciun.
Allenatore: Marco Baroni
Arbitro: Marchetti. Assistenti: Mondin – Ceolin. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: La Penna. AVAR: Giua.
Note
Spettatori: 12.038
Possesso palla: 63%-37%
Tiri totali: 10-11
Tiri in porta: 4-4
Ammoniti: Sucic (I), Kamate (I), Esposito (I), Maripan (T)
Corner: 2-2
Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 00:05 videoInter-Torino 2-1, Tramontana: "Squadra sperimentale e gara prevedibile. Bravi Cocchi e Kamaté"
- 00:00 I ragazzi vanno bene
- 23:48 Inter-Torino, la moviola - Marchetti si scatena con i gialli, ma sbaglia su Esposito. Giusto annullare il gol di Prati
- 23:48 Diouf a ITV: "Sono contento se posso aiutare la squadra, queste gare non sono mai facili"
- 23:46 Diouf in conferenza: "Contento del gol e della prestazione. Tante differenze tra calcio italiano e francese"
- 23:46 Torino, Kulenovic a SM: "Meritavamo di più, peccato. Inter la più forte d'Italia? Vedremo a fine stagione"
- 23:41 Chivu in conferenza: "Critiche per la semifinale prima del derby? Non capisco un c... di calcio. Barella e Calha..."
- 23:34 Chivu a ITV: "Carlos, Acerbi, Frattesi, Bonny: per me non sono riserve quando giochi ogni tre giorni"
- 23:29 Cocchi a ITV: "Ho cercato di dare il massimo e di inserirmi in questa bellissima squadra"
- 23:28 Torino, Baroni in conferenza: "Spiace per l'eliminazione, ma ho visto cose positive. Asllani? Non parlo degli assenti"
- 23:27 Chivu a SM: "I ragazzi dell'Under 23 possono darci una mano. Il mercato è bastardo ma ho un gruppo valido"
- 23:21 Kamate a ITV: "Abbiamo dato tutto e abbiamo meritato, Chivu mi ha dato dei consigli prima del match"
- 23:16 Torino, Baroni a SM: "Soddisfatto della prestazione, la squadra è viva. Molto meglio nel secondo tempo"
- 23:15 Torino, Kulenovic in conferenza: "Contento per il gol, deluso per il risultato"
- 23:08 Bonny al 90esimo a SM: "Siamo contenti per la vittoria. Lì davanti siamo tanti e facciamo tutti bene"
- 23:08 Carlos Augusto al 90' a SM: "Siamo l'Inter e giochiamo per vincere. Kamate e Cocchi? Devono continuare così"
- 22:58 La Française des démi-finales: le reti di Bonny e Diouf regalano all'Inter le semifinali di Coppa Italia, Torino ko 2-1
- 22:57 Inter-Torino, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:57 Inter-Torino, le pagelle - Kamate sfrutta l'assist, il gol segnato da Diouf su inserimento ha un duplice significato
- 22:56 Inter-Torino 2-1, Triplice Fischio - Serata non semplice, obiettivo raggiunto: nerazzurri in semifinale di Coppa Italia
- 22:55 liveIl POST PARTITA di INTER-TORINO: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:08 Inter-Torino, anche a Monza è passione nerazzurra: oltre 12 mila spettatori
- 21:58 Carbone: "I ragazzi hanno giocato con coraggio e qualità davanti a 50 mila persone. Sono pazzi"
- 20:46 Marotta: "Gennaio è un mercato di riparazione, noi non dovevamo riparare niente". E sul duello col Milan...
- 20:40 Torino, Petrachi a SM: "L'Inter oggi rappresenta il miglior organico della Serie A. Servirà sana cattiveria"
- 20:35 Diouf a SM: "Ho già segnato in Coppa Italia, stasera voglio fare lo stesso. Felice di giocare"
- 20:34 Torino, Coco a SM: "L'Inter è forte e lo sta dimostrando, non sarà facile"
- 20:30 FOTO - Il secondo anello verde esprime solidarietà ad Emil Audero: striscione per il portiere
- 20:29 Diouf a ITV: "Felice di giocare nella miglior posizione per me, stasera non sarà facile"
- 20:25 Youth League - Gli Up&Down di Colonia-Inter: Garonetti, rientro da sogno! Che ingresso in campo per Kukulis
- 20:17 Mauro: "Juve, ora è giusto parlare di quarto posto. Sfida all'Inter? I nerazzurri avranno tutto da perdere"
- 20:05 Youth League - Estasi nerazzurra a Colonia! L'Inter gela i 50.000 tifosi di casa con due gol nel recupero, 1-3 in Germania
- 20:03 Guai per la Triestina prossima avversaria dell'Inter U23: la Guardia di Finanza perquisisce la sede, i motivi
- 19:59 Forfait dell'ultimo secondo per Chivu: Darmian messo ko da una gastroenterite, non giocherà Inter-Torino
- 19:49 Palacios torna in campo con l'Estudiantes: "Sono stato fermo a lungo in Italia, giocare di nuovo è positivo"
- 19:34 Petardo su Audero, il pm di Milano chiede i domiciliari per il 19enne arrestato ieri
- 19:20 Udinese, Inler dopo l'acquisto di Mlacic: "Conosco i giocatori che arrivano. La chiave per le big che faticano è..."
- 19:06 Stefanelli spiega il mercato dell'Empoli: "Candela è arrivato dopo il rientro all'Inter di Carboni"
- 18:52 Durante: "L'Inter non ha risolto il problema a destra. Scudetto, lo scontro diretto candida il Milan"
- 18:38 Inter-Torino, stasera la 16esima sfida in Coppa Italia: nerazzurri in vantaggio a livello di passaggi del turno
- 18:24 Sky - Inter-Torino, Chivu ancora indeciso tra Thuram e Pio: il Tikus leggermente avanti. Cocchi dal 1'
- 18:10 Palladino: "Teniamo alla Coppa Italia e proveremo a battere la Juve e passare il turno con tutte le nostre forze"
- 17:56 Inter, la semifinale di Coppa Italia è un'abitudine dal 2019-20: il dato. Il Torino manca dal 93/94
- 17:42 MediaScore Serie A, il petardo contro Audero catalizza l'attenzione social. Lautaro svetta: riferimento assoluto
- 17:28 Qui Torino, ventuno i giocatori convocati da Baroni per la sfida all'Inter di stasera: out Casadei
- 17:14 Atalanta, Carnesecchi avvisa le altre: "In Coppa Italia c'è tanta voglia di fare bene"
- 17:00 Coppa Italia, Topalovic convocato per Inter-Torino? Sul sito della Lega Serie A l'aggiornamento col suo numero di maglia
- 16:45 Olimpiadi di Milano-Cortina, Infantino a cena con Marotta e... Thohir
- 16:31 Sassuolo-Inter, settore ospiti aperto ai titolari di fidelity card non residenti in Lombardia: domani via alla prevendita
- 16:17 Capozucca: "Massolin già pronto per l'Inter? Ausilio e Baccin sono bravi, avranno fatto le dovute valutazioni"
- 16:02 Modena, Catellani: "Massolin, nessuna ingerenza tecnica dell'Inter. Bonus corposi e percentuale sulla rivendita fondamentali"
- 15:48 Udinese, Collavino: "Vincere con squadre come l'Inter dà consapevolezza. Mlacic? Giovane di prospettiva"
- 15:34 Milan, Fofana snobba la corsa sull'Inter: "L'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso"
- 15:20 Due nerazzurri a Bari. Stabile: "De Vrij e Bastoni i miei modelli". De Pieri: "Grazie all'Inter e a Inzaghi per l'esordio"
- 15:05 Di Lorenzo fermo ai box per infortunio, il Napoli annuncia: "Nelle prossime ore intervento chirurgico al piede sinistro"
- 14:51 Youth League, stasera Colonia-Inter: la lista dei venti giocatori convocati da Carbone
- 14:37 Sassuolo-Inter, settore ospiti chiuso per i residenti in Lombardia: i biglietti verranno rimborsati
- 14:23 Gazzetta di Modena - Massolin-Inter, affare che entra nella storia dei Canarini: è la cessione più ricca
- 14:09 Abodi e il petardo verso Audero: "Tutto questo è inaccettabile. Quello non lo chiamo neanche tifoso"
- 13:54 PSV, il dt Stewart svela: "Perisic? Abbiamo saputo dell'Inter dalla sua agenzia, ma non è mai arrivata un'offerta"
- 13:40 Il pensiero di Rabiot: "Se non ci fosse il Milan, l'Inter farebbe il campionato da sola"
- 13:25 Sky - Coppa Italia, ampio turnover per Chivu. Ballottaggio Thuram-Esposito, possibile chance dal 1' per Cocchi
- 13:10 Inter, lancio del petardo verso Audero: multa e diffida per il club nerazzurro. La decisione del Giudice
- 12:56 Serie A, scelti gli arbitri per la 24esima giornata: Sassuolo-Inter affidata a Chiffi. Al VAR la coppia Camplone-Aureliano
- 12:42 Udinese, si ferma Davis: lesione all'adduttore della coscia sinistra per l'attaccante
- 12:28 Corsera - Inter-Torino con Esposito-Bonny? Thuram scalpita: finora è stato decisivo solo una volta
- 12:14 Inter-Torino non vale solo la semifinale di Coppa Italia. Senza rinforzi dal mercato, Chivu attende risposte
- 12:00 Il MILAN non MOLLA, l'INTER non SCAPPA. TESTA al SAS... TORINO: quanto TURNOVER in COPPA?
- 11:45 TS - Da Sommer a Mkhitaryan: le prospettive degli interisti in scadenza a giugno
- 11:30 Davis: "Scudetto all'Inter, the best. Lautaro e Akanji miglior attaccante e miglior difensore"