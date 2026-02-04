"I giovani (Kamate e Cocchi, ndr) hanno fatto bene, lavorano con noi e li conosciamo. Devono continuare così". Sono queste le prime parole di Carlos Augusto a SportMediaset dopo la vittoria dell'Inter sul Torino nei quarti di finale di Coppa Italia.

Volete arrivare in fondo a tutte le competizioni per provare a vincere?

"Sappiamo come è finita la scorsa stagione, ma siamo l'Inter e giochiamo sempre per vincere. Ci proviamo, sempre che sia possibile".