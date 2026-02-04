Al termine di Inter-Torino, Yoan Bonny, grande protagonista col gol del momentaneo 1-0, esprime il suo commento sulla partita ai microfoni di Sport Mediaset dal prato dell’U-Power Stadium: “Col Torino è sempre molto complicata, oggi siamo contenti per la vittoria”.

Siete tanti lì davanti ma c’è tanto potenziale.
“Siamo tanti e facciamo molto bene. Siamo a disposizione del mister e speriamo che faremo bene per il resto della stagione”.

Autore: Christian Liotta
