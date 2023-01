Esterno tutta fascia, assistman, goleador e... capo ultras. Federico Dimarco, dopo il trionfo in Supercoppa contro il Milan e il gol bellissimo che ha aperto la sfida, a fine partita ha diretto, armato di megafono, i suoi compagni di squadra e i tifosi nerazzurri presenti in Arabia tra cori e festeggiamenti. Bellissime immagini destinate a rimanere per sempre nella storia dell'Inter.