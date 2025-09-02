Arriva tramite Instagram il messaggio di congedo dall'Inter di Mehdi Taremi, l'attaccante iraniano che dopo un'annata non da ricordare coi nerazzurri si è trasferito in Grecia dove difenderà i colori dell'Olympiacos Pireo. Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, quelle dell'ex Porto sono parole di puro affetto per la squadra interista: "È difficile dire addio a una maglia ed ad un popolo che ho imparato ad amare davvero. Grazie Inter, grazie ai miei compagni, allo staff e soprattutto a voi tifosi per l’affetto immenso che mi avete dato. Porterò sempre con me San Siro, le emozioni e la vostra passione. L’Inter resterà per sempre nel mio cuore e con gratitudine vi saluto tutti augurandovi di vincere ancora tanto !!! Con affetto Mehdi Taremi".