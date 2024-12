A poco meno di 24 ore di distanza dalla disfatta dell'Olimpico, Claudio Lotito trova la forza di commentare il rotondo 6-0 incassato dalla sua Lazio contro l'Inter. Raggiunto a margine dell'evento 'Un aperitivo con Claudio Lotito' organizzato da La Giovane Roma, il presidente biancoceleste si è così espresso sul match di ieri sera: "Non tutti i mali vengono per nuocere, un bagno d’umiltà serve sempre per riniziare con maggiore entusiasmo e concentrazione - riporta Noibiancocelesti.com -. Sicuramente ieri è stata una partita ineguagliabile, abbiamo perso due difensori centrali e poi nei primi 35’ la Lazio stava mettendo in forte difficoltà l’Inter. Questa è la sconfitta più sonora che ho vissuto in vent’anni. Chiaro che poi dopo la squadra si è disunita, ma deve essere un modo per riflettere e riportare tutti con i piedi per terra".

Inzaghi ha infierito?

"Dovete capire una cosa, non ho fatto queste riflessioni. Ognuno di noi ha delle sensibilità, io non devo dimostrare nulla e nemmeno la Lazio. Nella vita uno si comporta come vuole, il calcio poi è fatto di corsi e ricorsi. Dispiace che la squadra, che fino all’ultimo ha lottato, è una partita nata male. Abbiamo sbagliato i gol, Gila ha avuto un malore intestinale e l’altro è uscito intontito dopo un colpo in testa. Non ci sono spiegazioni. Poi la squadra si è disunita e anche il modulo ha inciso in quel momento, certo non è la squadra che ha combattuto col Napoli. Penso che poi, lo ribadirò, un bagno d’umiltà serve a tutti".

