Giornata numero 6 in Champions League: si giocano oggi alle 21 le prima gare della giornata. Alle 16.30 Kairat Almaty-Olympiakos è terminata 0-1, alle 18.45 Bayern Monaco-Sporting Lisbona. Alle 21 in campo Atalanta-Chelsea, Barcellona-Eintracht Francoforte, Inter-Liverpool, Monaco-Galatasaray, PSV-Atletico Madrid, Tottenham-Slavia Praga e Union Saint-Gilloise-Olympique Marsiglia. Domani le altre gare.

Di seguito gli aggiornamenti di risultati e marcatori.

