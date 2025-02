L'infortunio di Yann Sommer (RILEGGI QUI) offre un'importante chance a Josep Martinez, arrivato all'Inter in estate ma finora praticamente mai utilizzato da Inzaghi se non nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro l'Udinese. Uno scherzo del destino regalerà allo spagnolo la possibilità di esordire in nerazzurro in Serie A proprio contro il suo passato.

Sabato sera a San Siro sarà proprio Martinez uno dei grandi ex della sfida contro il Genoa: tra i pali del Grifone ha disputato la sua prima stagione nel massimo campionato italiano, collezionando 36 presenze e otto clean sheet. La frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra dovrebbe tenere Sommer ai box per circa un mese, con Martinez chiamato a difendere la porta nerazzurra contro Genoa, Lazio (Coppa Italia), Napoli, Monza e forse Atalanta, senza dimenticare gli ottavi di Champions League.

