Mentre si spera che le condizioni meteorologiche di Charlotte migliorino così da permettere il regolare svolgimento della gara tra Fluminense e Inter, match valido per gli ottavi di finale di questo Mondiale per Club, la squadra di Cristian Chivu si prepara alla sfida con l'obbligo di dover fare a meno del gioiellino Francesco Pio Esposito, andato ai box per un problema muscolare. Una brutta notizia alla quale fa da contraltare la buona nuova che riguarda Davide Frattesi.

Secondo le ultime indiscrezioni svelate da Sport Mediaset, l'allenatore romeno recupera Marcus Thuram che ha finalmente lavorato totalmente con il resto del gruppo e svolgendo l'intero allenamento e molto probabilmente sarà lui a scendere in campo al fianco del capitano Lautaro Martinez. Buone sensazioni anche per Davide Frattesi non ancora recuperato, ma in fase di miglioramento. Il centrocampista romano è ancora alle prese con il lavoro personalizzato, ma spingerà il piede sull'acceleratore del recupero per tentare di dare a Chivu la possibilità di contare anche su di lui.

Per quanto riguarda Pio Esposito invece, Sport Mediaset fa sapere che l'attaccante si sottoporrà domani agli esami strumentali per capire l'entità del problema, i nerazzurri contano di recuperarlo in vista degli eventuali quarti.

