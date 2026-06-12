Come già accaduto per Henrikh Mkhitaryan, l'Inter ha proposto il rinnovo annuale del contratto a Stefan De Vrij e ora attende una risposta da parte del difensore centrale olandese sul da farsi. Come spiega La Gazzetta dello Sport, dopo una stagione in cui ha comunque giocato poco e chiusa sfortunatamente con un infortunio che gli ha negato il Mondiale, il giocatore ha sul tavolo un possibile accordo a ingaggio ridimensionato rispetto a quello attuale da 3,8 milioni netti l'anno.

Inter, offerta a De Vrij: attesa per la risposta del difensore olandese

"Insomma, il club ha fatto la sua mossa - si legge - e ora non resta che aspettare la risposta del giocatore, attesa nei prossimi giorni, verosimilmente dopo il weekend, quindi la prossima settimana. Il difensore olandese era inizialmente un po' restio ad accettare un'offerta da una stagione, ma l'Inter non si è spinta oltre e non intenderà allungare ulteriormente il rinnovo proposto. Se De Vrij vorrà restare a Milano, in sostanza, dovrà dire "sì" a un altro anno e basta. Poi, eventualmente, si vedrà".

De Vrij-Inter, il parallelo con il caso Mkhitaryan

Sul quotidiano si evidenzia come Mkhitaryan abbia avuto la stessa proposta, un prolungamento di un anno, e l'abbia accettata senza nemmeno utilizzare l'intermediazione di un procuratore, come sottolineato da Ausilio in una recente intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan.