Piero Ausilio è l'ospite dalle puntata di 'Supernova', il podcast di Alessandro Catellan, che andrà in onda su YouTube, Spotify e tutte le piattaforme audio da domani, lunedì 8 giugno. Lo ha annunciato il presentatore tv dal proprio profilo Instagram: "Come si costruisce una squadra da finale di Champions League? A Supernova arriva il Direttore Sportivo dell’Inter, Piero Ausilio. Ausilio ci porta dietro le quinte delle trattative più scottanti degli ultimi anni: dal retroscena sul doloroso addio di Lukaku al colpo Thuram, fino ai misteri e ai rimpianti del passato come Gabigol, la scoperta di Coutinho e il talento sprecato di Mario Balotelli. Ma non solo: analizzeremo l’esperienza di Gasperini in nerazzurro, la figura di Ibrahimovic e le regole non scritte che stabiliscono il vero valore di un calciatore oggi", si legge nel teaser.

In allegato al messaggio anche una pillola dell'intervista: "Se bluffo? Fa parte del gioco, fa parte del lavoro", ammette Ausilio.