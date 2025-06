Clima afoso in North Carolina per l'Inter, con un'escursione termica mica da ridere: +15 gradi rispetto a Seattle come sottolinea la Gazzetta dello Sport. E tantissima umidità.

La squadra dovrà adattarsi in fretta per non avere contraccolpi nel match di lunedì sera contro il Fluminense. Intanto due buone notizie dall'infermeria per Chivu: recuperati Thuram e Frattesi. Entrambi si sono allenati, a differenza degli altri che hanno goduto di un giorno di svago. I due, reduci dai rispettivi infortuni, hanno così avuto modo di testare le strutture del Charlotte Fc, la squadra di Mls che in questi giorni ospita l’Inter.

Sia l’attaccante sia il centrocampista torneranno a disposizione di Chivu per l’ottavo con il Fluminense di lunedì - assicura la rosea -. Significativo il rientro di Thuram, in un reparto che si era particolarmente ridotto dal punto di vista numerico considerando l’indisponibilità di Taremi. Dall'inizio, però, è probabile rivedere ancora Pio Esposito con Lautaro dopo l'ottima prova contro il River Plate.