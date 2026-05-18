Una volta conquistati due trofei con la maglia dell'Inter, Josep Martinez ha concesso una breve intervista a Radio Tv Serie A direttamente sul prato di San Siro, al termine della sfida al Verona e della premiazione per lo Scudetto. Ancora con la medaglia al collo, allo spagnolo è stato chiesto di scegliere la parata più bella e la più difficile nel percorso in Coppa Italia, tra quella su Diao in semifinale contro il Como e quella in finale contro Dia. "La più bella su Diao, l'altra è stata più dura perché l'ho presa in faccia... Belle tutte e due, per aiutare sempre la squadra", ha commentato "Pepo".

Il portiere iberico ha poi guardato al futuro, a quello che sarà, nella speranza di essere ancora un portiere dell'Inter, magari coi gradi di titolare. Ma nelle parole del giocatore emerge anche un altro sogno. "Anno dopo anno cresci e migliori, soprattutto con gli allenatori e giocatori con cui ti alleni tutti i giorni e che ti aiutano a crescere. L'ambizione certamente è essere portiere dell'Inter e anche in futuro, continuando a crescere, arrivare un giorno alla nazionale".

Nelle ultime settimane ha preso quota l'idea che Martinez possa effettivamente rimanere nella rosa nerazzurra sopravanzando Sommer nelle gerarchie, anche perché l'elvetico sembra destinato a lasciare i nerazzurri, essendo anche in scadenza di contratto.