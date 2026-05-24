Appena pochi giorni fa la Lega Serie A ha eletto Federico Dimarco come miglior giocatore del campionato 2025/26. Poche ore a seguire il mancino nerazzurro ha dato conferma della bontà della scelta, mettendo a referto l’ennesima perla stagionale con la dolce parabola disegnata su punizione che ha sbloccato la divertente partita del Dall’Ara contro il Bologna: il settimo gol conferma la straordinaria stagione di Dimash, arricchita anche dal record di assist nella massima serie. Numeri che trovano altre conferme anche se rapportati ai Top 5 campionati europei: nelle ultime venti stagioni, è il difensore che ha contribuito a più reti in una singola annata. Con il gol di ieri ha raggiunto quota 24, con 7 reti e 17 assist, superando anche le performance di Grimaldo, che nel 2024 si era fermato a 23 (10 gol e 13 assist).

Dimarco è fondamentale per l’Inter e l’Inter lo è per Dimarco, tanto che in estate, stando alle informazioni raccolte dal Corriere dello Sport, potrebbe anche arrivare il rinnovo di contratto. Perché “il doblete non solo cancella la delusione accumulata appena dodici fa tra lo scudetto perso all’ultimo e la finale di Monaco, ma riempiono di gratitudine il cuore di un ragazzo che ha per di più la fortuna di vincere con la maglia della sua squadra del cuore - si legge sul giornale romano -. Sta vivendo un sogno e non c’è dubbio che voglia continuare a farlo ad occhi aperti. Per questo motivo, durante le meritatissime vacanze, senza alcuna ansia, attenderà che il telefono squilli: non vede l’ora di rinnovare il contratto con il club nerazzurro che attualmente è in scadenza nel 2027. C’è un’opzione che permette all’Inter di rimanere tranquilla in merito, ma l’exploit dal quale è reduce Dimarco meriterebbe evidentemente una gratificazione di cui sarà cosa buona e giusta discuterne a quattro occhi come si fa nelle migliori famiglie. Sarà compito prevalentemente della dirigenza e del suo entourage, mentre il ragazzo potrà ricaricare le batterie, come faranno anche i suoi compagni".